Цены на Samsung Galaxy S10 5G

Южнокорейские инсайдеры объявили точную стоимость грядущего топового смартфона Samsung Galaxy S10 5G, который станет доступен в Южной Корее 5 апреля, а в США – 26 апреля.

Samsung Galaxy S10 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ будет стоить $1220, а с 8 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ – $1360. Для сравнения, самая максимальная комплектация Galaxy S10+ с керамическим корпусом в США стоит $1600.