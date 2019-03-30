Цены на Samsung Galaxy S10 5G

Южнокорейские инсайдеры объявили точную стоимость грядущего топового смартфона Samsung Galaxy S10 5G, который станет доступен в Южной Корее 5 апреля, а в США – 26 апреля.
Samsung Galaxy S10 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ будет стоить $1220, а с 8 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ – $1360. Для сравнения, самая максимальная комплектация Galaxy S10+ с керамическим корпусом в США стоит $1600.
Galaxy S10 5G является первым устройством Samsung для мобильных 5G-сетей и несколько отличается от обычного Galaxy S10+. Новинка оснащена увеличенным до 6,7 дюймов дисплеем, что является максимальным показателем за всю историю серии Galaxy S, четырехмодульной основной камерой на 12, 12, 16 Мп и сенсором глубины, фронтальной 10-Мп камерой также с сенсором глубины, чипсетом Samsung Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855, а также аккумулятором на 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 25 Вт.