Какие изменения получит MIUI 11?

Вчера менеджер по продуктам и директор по дизайну фирменной оболочки MIUI Xiaomi Лю Мин ответил на интересующие пользователей вопросы касательно нового функционала грядущей версии MIUI 11.

MIUI 10

Новые системные иконки

Наиболее серьезным нововведением в MIUI 11 станут новые, полностью переработанные, системные иконки в унифицированном дизайне. Топ-менеджер Xiaomi заявил, что компания старательно работает над MIUI 11 для того, чтобы новая версия MIUI всем пришлась по душе.

Режим максимального энергосбережения

MIUI 11 получит режим максимального энергосбережения с отключением всех системных функций за исключением вызовов и сообщений, а также переключением пользовательского интерфейса в монохромный режим. В то же время пользователи смогут вручную настроить экономный режим и сделать исключения для определённых приложений, которые не должны автоматичпски закрываться.

MIUI 11

Помимо этого, MIUI 11 получит оптимизированную строку состояния, поддержку темного режима для приложений и функцию автоматического удаления снимков экрана после их публикации.


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