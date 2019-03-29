Какие изменения получит MIUI 11?

Вчера менеджер по продуктам и директор по дизайну фирменной оболочки MIUI Xiaomi Лю Мин ответил на интересующие пользователей вопросы касательно нового функционала грядущей версии MIUI 11.

Новые системные иконки

Наиболее серьезным нововведением в MIUI 11 станут новые, полностью переработанные, системные иконки в унифицированном дизайне. Топ-менеджер Xiaomi заявил, что компания старательно работает над MIUI 11 для того, чтобы новая версия MIUI всем пришлась по душе.

Режим максимального энергосбережения

MIUI 11 получит режим максимального энергосбережения с отключением всех системных функций за исключением вызовов и сообщений, а также переключением пользовательского интерфейса в монохромный режим. В то же время пользователи смогут вручную настроить экономный режим и сделать исключения для определённых приложений, которые не должны автоматичпски закрываться.

Помимо этого, MIUI 11 получит оптимизированную строку состояния, поддержку темного режима для приложений и функцию автоматического удаления снимков экрана после их публикации.