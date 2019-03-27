Samsung выпустит планшет Galaxy Tab A Plus 2019 с поддержкой S Pen

Ресурс Tablet Monkeys опубликовал изображения и подробную информацию о технических характеристиках нового планшета Samsung среднего уровня под управлением Android 9 Pie.

Устройство фигурирует под кодовыми обозначениями SM-P200 и SM-P205. Первая версия получит только поддержку Wi-Fi, вторая — ещё и поддержку 4G/LTE. На коммерческом рынке новинка, предположительно, дебютирует под названием Galaxy Tab A Plus 2019 или Galaxy Tab A with S Pen 8.0 2019.

Планшет получит 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 ? 1200 точек. Говорится о возможности управления при помощи пера S Pen.

Основой послужит фирменный процессор Exynos 7885 с восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. Объём оперативной памяти — 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт (плюс карта microSD).

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, стереодинамики, камеры с 5 млн (фронтальная) и 8 млн (тыльная) пикселей, порт USB Type-C. Аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч обеспечит до 10 часов автономной работы. Толщина корпуса — 8,9 мм, вес — 325 граммов.

Анонс планшета Galaxy Tab A Plus 2019 ожидается в ближайшее время.



