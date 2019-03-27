Планшеты с Chrome OS смогут подзаряжаться беспроводным способом
Сетевые источники сообщают о том, что в скором времени на рынке могут появиться планшеты под управлением Chrome OS, особенностью которых станет поддержка технологии беспроводной подзарядки.
В Интернете обнаружилась информация о планшете на базе Chrome OS, в основе которого лежит плата с кодовым именем Flapjack. Сообщается, что для этого устройства предусмотрена возможность подзарядки аккумулятора беспроводным способом.
Сказано о совместимости со стандартом Qi, который базируется на методе магнитной индукции. Кроме того, называется мощность — 15 Вт.
Если верить имеющимся данным, в семействе Flapjack будут представлены планшеты с дисплеем размером 8 и 10 дюймов по диагонали. Разрешение в обоих случаях якобы составит 1920 ? 1200 пикселей.
В основу гаджетов, по слухам, ляжет процессор MediaTek MT8183 с восемью вычислительными ядрами (квартеты ARM Cortex-A72 и ARM Cortex-A53). Прочие характеристики устройств пока не раскрываются.
По всей видимости, официальный анонс новых планшетов под управлением Chrome OS состоится не ранее второй половины текущего года.
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