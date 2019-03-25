Смартфоны Samsung Galaxy S10 на SoC Exynos 9820 быстро разряжаются

За последние две недели пользователями Galaxy S10 было обнаружено несколько багов, которые приводят к значительному сокращению времени автономной работы.

Galaxy S10

Очередная ошибка, обнаруженная пользователями, приводит к быстрому разряду аккумулятора Galaxy S10. Данный баг проявляется при совершении звонков через WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и другие приложения.

Из-за ошибки процессор Exynos 9820 работает на завышенной частоте, даже когда телефон не используется. Для решения данной проблемы необходимо перезапускать смартфон после каждого VoIP-звонка. Samsung ещё не признала проблему официально.

Ранее мы сообщали о похожей проблеме. Тогда Galaxy S10 самопроизвольно включался в кармане или сумке. Для решения этого бага необходимо отключить функции «Lift to Wake» and «Tap to Wake».




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