Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330

Samsung сегодня официально объявила дату старта продаж флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 5G с 4-мя модулями основной камеры и поддержкой сетей пятого поколения. Galaxy S10 5G станет доступен в Южной Корее с 5 апреля 2019 года по рекомендованной стоимости $1330.

Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy S10 5G должен был быть выпущен летом, затем появилась информация о выходе смартфона в апреле 2019 года. Как оказалось, первый смартфон Samsung с поддержкой 5G мог выйти вообще до конца марта, но в связи с разногласиями между мобильными операторами и правительством Южной Кореи, поступление новинки в продажу было перенесёно на 2 недели.