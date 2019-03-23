Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330

Samsung сегодня официально объявила дату старта продаж флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 5G с 4-мя модулями основной камеры и поддержкой сетей пятого поколения. Galaxy S10 5G станет доступен в Южной Корее с 5 апреля 2019 года по рекомендованной стоимости $1330.

Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy S10 5G должен был быть выпущен летом, затем появилась информация о выходе смартфона в апреле 2019 года. Как оказалось, первый смартфон Samsung с поддержкой 5G мог выйти вообще до конца марта, но в связи с разногласиями между мобильными операторами и правительством Южной Кореи, поступление новинки в продажу было перенесёно на 2 недели.

В США Samsung Galaxy S10 5G также выйдет в апреле и сначала будет доступен только у оператора Verizon, который запустит 5G-сеть 11 апреля.


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