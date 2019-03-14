Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой

Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой

Очередной флагманский смартфон Samsung модель Galaxy S10+ стал первым в истории компании устройством с OLED-дисплеем с дырой для фронтальной камеры. Несмотря на кажущуюся простоту, проделать дыру в дисплее и собрать воедино блок с платой электроники с полной герметизацией всех соединений и без брака в месте перфорации ? это серьёзный технологический вызов, на который компания пошла и на который смогла дать достойный ответ. Но в будущем для упрощения производства и с точки зрения эстетики Samsung всё-таки собирается представить OLED-экраны вообще без вырезов, которые могли бы полностью закрывать фронтальные камеры и при этом никак не влиять на качество съёмки.

О планах компании Samsung создать прозрачные для фронтальных камер OLED-экраны изданию Yonhap рассказал вице-президент подразделения Samsung Mobile Communication R&D Group Display Ян Бюнг-Дук (Yang Byung-duk). По его словам, прозвучавшим на встрече, дисплеи для смартфонов с возможностью скрывать камеры появятся через год или два. Появление подобных дисплеев позволит создавать по-настоящему полноэкранные устройства без вырезов, отверстий и даже рамок. Это позволит владельцам таких смартфонов получить новый превосходный опыт использования подобных устройств, считает глава подразделения.

Также руководитель разработчиков признался, что компания планирует выпускать дисплеи-динамики, подобные тем, которые выпускает компания LG. Это технология Crystal Sound OLED, которая позволяет экрану звучать вместо динамиков. С использованием Crystal Sound OLED компания LG выпускает телевизоры и готовит к продажам интересную модель смартфона G8 ThinQ. Компания Samsung, как видим, не собирается в этом уступать конкуренту.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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