Разборка Nokia 9 PureView выявила жидкостное охлаждение

Пару недель назад компания HMD Global выпустила новый смартфон Nokia 9 PureView, главной особенностью которого стала основная камера с пятью модулями. Благодаря Youtube-каналу Pwrdbykyank в сети появилось видео, демонстрирующее поэтапный демонтаж новинки.

Nokia 9 PureView

Для того чтобы снять стеклянную заднюю панель придется немного потрудиться. Из-за большого количества клея, крышку сначала необходимо прогреть феном, а затем поддеть пластиковым инструментом. Помимо клея, задняя панель прикреплена к корпусу тринадцатью винтами Philips. После того, как снята задняя крышка, удерживающая беспроводные зарядные катушки, антенну NFC, датчик ToF и светодиодные индикаторы, вы можете увидеть внутренние компоненты, которые похожи на любой другой смартфон Nokia премиум-класса.

Чтобы добраться до системы охлаждения Nokia 9 PureView, представленной несъемной испарительной камерой, необходимо отсоединить плотно прилегающие наиболее горячие компоненты материнской платы, включая процессор Snapdragon 845.

Чтобы отсоединить модуль динамика и порт зарядки особых усилий не потребуется. А чтобы снять экран со встроенным дактилоскопическим сканером, также понадобится «обработка» феном, так как дисплей крепко приклеен к корпусу.

Итоги демонтажа показали, что в целом Nokia 9 PureView можно легко отремонтировать, но для этого потребуется некоторое время и терпение.


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