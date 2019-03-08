Sony Xperia 1 оценили в $1100 долларов

До сих пор не была известна стоимость представленного на MWC 2019 смартфона Sony Xperia 1. Теперь британский магазин Clove Technology начал приём предзаказов на смартфон Sony Xperia 1 по цене 849 фунтов стерлингов (около $1112).

Sony Xperia 1

Оформившие заказ на Sony Xperia 1 получат свои смартфоны только в конце мая. На аппарат будет распространяться двухлетняя гарантия.

Характеристики и перспективы

Особенностью смартфона стал 4K OLED-дисплей диагональю 6.5 дюймов и очень высоким соотношением сторон – 21:9. Конечно, для просмотра фильмов данный экран будет как нельзя кстати, но вряд ли им будет удобно пользоваться в повседневной жизни.

Камера Sony Xperia 1
Sony Xperia 1 сзади
Sony Xperia 1

Тройная основная камера оснащена модулями только по 12 Мп каждый, в то время как сейчас даже бюджетные смартфоны получают сенсоры на 48-Мп (кстати, производства Sony).

Не спасает дело и SoC Snapdragon 855 – для раскрытия потенциала этой системы-на-чипе 6 ГБ оперативной памяти будет явно недостаточно. 5G гаджет не имеет – Sony только тестирует поддержку сетей пятого поколения в своих смартфонах.

Из всего этого предположим, что перспективы Sony на мобильном рынке очень туманны – при заоблачной цене в $1100 и не самые топовые характеристики вряд ли новый флагман обретёт популярность.


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