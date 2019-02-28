Популярное приложение для обмена видео размещало личные данные детей в открытом доступе

Приложение TikTok оштрафовали на 5,7 млн долларов.

Популярное приложение для обмена видео размещало личные данные детей в открытом доступе
Фото: phys.org

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков ппулярного сервиса обмена короткими видео TikTok на 5,7 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Об этом пишет "Медуза".

Сервис уличили в нелегальном сборе персональных данных детей до 13 лет без согласия их родителей. Личная информация несовершеннолетних, в том числе имена, имейлы, телефонные номера, фото и видео, оказывались в открытом доступе.

Претензии регулятора изначально касались приложения Musical.ly, которое было объединено с TikTok в 2017 году. Штраф за нарушение называют рекордным в истории подобных дел.

Комиссия также потребовала от TikTok удалить из сервиса все видео, снятые детьми до 13 лет.

Разработчики согласились с претензиями и уже выпустили обновление приложения, которое запрещает пользователям моложе 13 лет размещать видео в TikTok, а также защищает их личные данные.

Напомним, ранее в феврале британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных пользователей.


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