Дебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камерой

Дебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камерой

Компания Samsung, как и было обещано, представила сегодня новый смартфон среднего уровня в семействе M Series — аппарат Galaxy M30 с операционной системой Android 8.1 (Oreo).

Устройство оснащено дисплеем Super AMOLED Infinity-U с небольшим вырезом в верхней части. Экран имеет размер 6,4 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). В вырезе располагается 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Сзади установлена тройная камера. Она объединяет 13-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,9, 5-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,2 и 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (123 градуса).

Задействован фирменный процессор Exynos 7904, который содержит два ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Mali-G71 MP2.

В арсенале новинки — тыльный сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, слот microSD, а также 3,5-мм гнездо для наушников.

Дебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камерой

Габариты составляют 159 ? 75,1 ? 8,4 мм. Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Возможно установка двух SIM-карт.

Покупатели смогут выбирать между версиями с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Цена — 210 и 250 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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