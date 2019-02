MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3

На выставке Mobile World Congress 2019 компания Sony анонсировала два новых смартфона из среднего ценового сегмента Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Оба гаджета поставляются с большими «кинематографическими» дисплеями с соотношением сторон 21:9. Кроме этих смартфонов, Sony также анонсировала бюджетник Xperia L3.

Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus

Дизайн Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus идентичен, последний немного крупнее. Обе новинки заключены в корпуса из пластика, имитирующего металл. Младшая модель получила 6-дюймовый дисплей, старшая – 6,5-дюймовый экран. Разрешение обоих экранов – 2520?1080 пикселей. Дисплеи новинок покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Sony Xperia 10

Производительность Sony Xperia 10 обеспечивает процессор Snapdragon 630 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Xperia 10 Plus базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 636 в тандеме с 4 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти у обоих гаджетов составляет 64 ГБ, c возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Sony Xperia 10 комплектуется батареей емкостью 2870 мАч, у Xperia 10 Plus аккумулятор на 3000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка.

Sony Xperia 10 поставляется с двойной основной камерой, включающей широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2,0) и 5-мегапиксельным модуль с диафрагмой f/2,4. Sony Xperia 10 Plus оснащен двойной основной камерой с модулями 13 Мп (f/1,75) + 8 Мп (f/2,4). Функции камеры включают захват видео 21: 9, эффект боке, HDR, гибридный автофокус, 5-кратный цифровой зум, запись видео 4K, запись видеороликов в замедленном режиме со скоростью 120 к/с и многое другое. Разрешение селфи-камеры у обоих гаджетов составляет 8 Мп.

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, Bluetooth v5.0, NFC , наличие USB Type-C, 3,5 мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на боковой грани. Габариты Xperia 10: 156 ? 68 ? 8,4 мм, вес – 162 граммов. Размеры Xperia 10 Plus: 167 ? 73 ? 8,3 мм, вес – 180 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android 9 Pie.

Xperia L3

Помимо двух смартфонов среднего уровня производитель также представил и бюджетный гаджет под названием Xperia L3. Новинка получила 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.

Производительность гаджета обеспечивает 12-нм процессор Mediatek MT6762 Helio P22 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ, с возможностью расширения при помощи гибридного слота microSD. Емкость аккумулятора достигает 3300 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт.

Помимо этого, Xperia L3 обладает двойной основной камерой с модулями 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Размеры: 154?72?8,9 мм, вес – 156 граммов. Также стоит отметить наличие порта USB-C и дактилоскопического сканера на боковой грани. В качестве программного обеспечения используется ОС Android 8.0.

Доступность,цветовая палитра, цена

В продаже новинки появятся уже в следующем месяце. Sony Xperia 10 поставляется в четырех цветовых вариантах: черном, серебристом, синем и розовом. Xperia 10 Plus в доступен в черном, серебристом, синем и золотистом корпусах, Xperia L3 – черном, золотистом и серебристом. Стоимость Xperia 10 составляет $350, Xperia 10 Plus обойдется в $430.

Стоимость бюджетного Xperia L3 пока неизвестна.