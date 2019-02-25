MWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G

Компания LG представила в воскресенье за день до старта MWC 2019 свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G.

Благодаря множеству утечек спецификации новинки не стали ни для кого сюрпризом. V50 ThinQ 5G базируется на 7-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640 и имеет в арсенале модем Snapdragon X50 5G плюс 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт.

Внешним видом V50 ThinQ 5G почти не отличается от прошлогодней модели V40. Тем более, что он оснащён таким же 6,4-дюймовым OLED-экраном FullVision с соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением Quad HD+. Однако на тыльной панели у него имеется логотип 5G.

Так же, как и предшественник, V50 ThinQ 5G имеет цифроаналоговый преобразователь Quad DAC класса Hi-Fi и мощный Boombox-динамик, использующий внутреннее пространство смартфона в качестве резонатора для удвоения силы звука, обеспечивая глубокие басы.

Фронтальная камера смартфона основана на стандартном 8-Мп и широкоугольном 5-Мп сенсорах. Основная камера использует уже знакомое трио — стандартный 12-Мп сенсор с диафрагмой f/1,5, 12-Мп телефото-модуль с диафрагмой f/2,4 и 16-Мп сенсор с максимальной диафрагмой f/1,9 и сверхширокоугольной оптикой.

Ёмкость батареи V50 ThinQ 5G на 20 % больше чем у предшественника — 4000 мА·ч. Разблокировка смартфона производится с помощью сканера отпечатков пальцев на тыльной панели, а также технологии распознавания лиц.

Компания также выпустила для V50 ThinQ 5G аксессуар, позволяющий добавить второй OLED-экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2160 ? 1080 точек. Сообщается, что опция с двумя экранами (Dual Screen) не будет предлагаться в США.

Сроки выхода и цена смартфона LG V50 ThinQ 5G пока неизвестны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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