OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества

Компания OPPO провела в Барселоне в преддверии старта выставки MWC 2019 свою первую презентацию из серии European Innovation Event, на которой представила новые технологии.

В числе новых разработок, которые помогут компании сильнее укрепить её позиции одного из лидеров в области мобильных инноваций, — первая в отрасли камера с 10-кратным зумом без потери качества. Также OPPO сообщила о внедрении технологии 5G в сотрудничестве с четырьмя партнёрами-операторами сотовой связи.

10-кратный зум без потери качества — новая технология, позволяющая получать снимки профессионального уровня с надлежащим качеством. Это достигается благодаря тройной камере, включающей основной объектив, телефотообъектив и сверхширокоугольный объектив. Имеющаяся система оптической стабилизации корректирует изображение, полученное с помощью основной камеры и телефотообъектива, обеспечивая высокую чёткость и устраняя искажения из-за возможного дрожания камеры.

Компания рассказала участникам Innovation Event 2019 о возможных сценариях использования технологии 10-кратного зума без потери качества. Также на мероприятии была проведена первая демонстрация возможностей технологии 5G, которые будут доступны владельцам 5G-смартфонов, включая звонки с использованием голограммных изображений и шопинг с элементами дополненной реальности.

OPPO сообщила о предстоящем выходе своего первого 5G-смартфона и о старте подготовки к развертыванию сетей 5G в рамках проекта OPPO 5G Landing Project, в котором участвуют операторы связи Swisscom (Швейцария), Telstra (Австрия), Optus (Австрия).

Вместе с ними и ещё одним потенциальным партнером SingTel (Сингапур) компания планирует в числе первых начать продавать смартфоны с поддержкой 5G и наладить работающую сеть 5G.

OPPO также сообщила, что на выставке MWC 2019 её новинки также будут представлены на стендах Ericsson и Qualcomm . Компания планирует провести живую демонстрацию облачной игры SoulCalibur6, созданной при участии Shadow, ведущего разработчика облачных игр.



