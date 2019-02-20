Razer больше не будет выпускать смартфоны

После информации о скором выходе обновления Razer Phone 2 до Android Pie, стало известно об отказе компании от выпуска игровых смартфонов.

Согласно ресурсу droid-life.com, Razer отменила выход Razer Phone 3, а также уволила большое количество инженеров, занимающихся разработкой смартфонов, разработчиков ПО для них и маркетологов. Официально Razer подтвердила увольнение лишь 30 сотрудников в связи с реорганизацией компании, в рамках которой ранее был закрыт фирменный магазин игр.

Причиной отказа Razer от выпуска игровых смартфонов может быть изначальный выбор не самой удачной тактики с выпуском одного узконаправленного устройства в год. Однако, стоит заметить, что не смотря на это компания сильно повлияла на формирование современных игровых смартфонов.