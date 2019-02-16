Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e

Известный своими достоверными утечками автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал пресс-рендеры планшета Galaxy Tab S5e, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.

Изображения говорят о том, что новинка будет предлагаться как минимум в двух вариантах цветового исполнения — светлом и тёмном. На одной из боковых граней можно заметить набор контактов: это позволяет предположить, что устройство можно будет использовать в паре с клавиатурной док-станцией.

Данные о технических характеристиках, к сожалению, отсутствуют. Судя по рендерам, планшет оборудован боковым дактилоскопическим сканером, одинарной тыльной камерой и аудиосистемой AKG.

По всей видимости, новинка будет предлагаться в модификации с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi и в версии с поддержкой Wi-Fi и 4G/LTE.

Есть вероятность, что презентация планшета Galaxy Tab S5e состоится 20 февраля на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско (США), на котором дебютируют флагманские смартфоны Galaxy S10.



