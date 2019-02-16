Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e

Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e

Известный своими достоверными утечками автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал пресс-рендеры планшета Galaxy Tab S5e, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.

Изображения говорят о том, что новинка будет предлагаться как минимум в двух вариантах цветового исполнения — светлом и тёмном. На одной из боковых граней можно заметить набор контактов: это позволяет предположить, что устройство можно будет использовать в паре с клавиатурной док-станцией.

Данные о технических характеристиках, к сожалению, отсутствуют. Судя по рендерам, планшет оборудован боковым дактилоскопическим сканером, одинарной тыльной камерой и аудиосистемой AKG.

Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e

По всей видимости, новинка будет предлагаться в модификации с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi и в версии с поддержкой Wi-Fi и 4G/LTE.

Есть вероятность, что презентация планшета Galaxy Tab S5e состоится 20 февраля на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско (США), на котором дебютируют флагманские смартфоны Galaxy S10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памятиSamsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти
Рендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит крутоРендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит круто
Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10
Фото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серииФото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серии
LG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android OneLG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android One
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти протестировали в Geekbench и AnTuTuSamsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти протестировали в Geekbench и AnTuTu
Samsung делает складной смартфон с двумя негнущимися экранамиSamsung делает складной смартфон с двумя негнущимися экранами
Полные характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy A (2019)Полные характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy A (2019)
Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 не будет работать под плёнкойСканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 не будет работать под плёнкой
Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10
Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памятиSamsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти
Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9
Фото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серииФото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серии
Samsung Galaxy S10 и S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатковSamsung Galaxy S10 и S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатков
Samsung Galaxy S10e: фото, характеристики и ценыSamsung Galaxy S10e: фото, характеристики и цены
Последние новости
Подгружаем последние новости