Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти протестировали в Geekbench и AnTuTu

Топовый вариант смартфона Samsung Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной памяти был замечен в базе данных бенчмарков Geekbench и AnTuTu.

Galaxy-S10+

Geekbench

Согласно данным Geekbench, Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) работает на 8-ядерном процессоре Exynos 9820, и имеет 12 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тестировании аппарат набрал 4450 баллов, в многоядерном тесте – 9753 баллов.

S10 Plus Geekbench

AnTuTu

В AnTuTu Galaxy S10 Plus с 12 ГБ оперативной памяти набрал 326 185 баллов. Тестирование в AnTuTu подтверждает, что Galaxy S10 Plus с 12 ГБ ОЗУ будет включать в себя 1 ТБ встроенной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android Pie «из коробки».

S10 Plus AnTuTu


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