Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 не будет работать под плёнкой

Британским ритейлером мобильных аксессуаров MobileFun после брифинга компании Samsung была обнародована видеозапись, на которой отображен «живой» грядущий смартфон Samsung Galaxy S10+ с интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

Как выяснилось, сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не сможет корректно работать с наклеенной на дисплей плёнкой или стеклом. Однако, производители аксессуаров уже придумали решение – плёнка или стекло будет иметь круглый вырез в месте размещения сканера. Вот только практичность подобной реализации является весьма сомнительной.

Напомним, Samsung официально объявила дату презентации новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S10, которая состоится 20 февраля 2019 года на мероприятии Unpacked.