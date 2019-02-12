Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти

Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти

С большинством характеристик, функций и вариантов дизайна будущих флагманов Samsung мы уже знакомы. Ожидается не менее четырёх основных моделей и ряд различных конфигураций, так что выбрать будет из чего. Как стало известно, один вариант запоздает минимум на неделю: купить Galaxy S10+ с 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти сразу не получится.

Несмотря на производственные возможности корейского гиганта, Samsung традиционно скупилась на память, как оперативную, так и постоянную. Более мелкие китайские компании вроде Vivo то и дело анонсировали новые смартфоны с рекордными объёмами ОЗУ. Лишь в прошлом года Samsung стала оснащать свои решения 6 Гбайт, а затем и 8 Гбайт оперативной памяти.

Однако к десятой годовщине серии Galaxy S компания решила сделать небольшое исключение. Особое ограниченное издание Galaxy S10+ Limited Edition получит целых 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной флеш-памяти. Это самая впечатляющая комбинация среди всех смартфонов, присутствующих сегодня на рынке. Она будет использовать недавно анонсированный компанией модуль Embedded Universal Flash Storage (eUFS) 2.1 вместимостью 1 Тбайт. Конечно, такой аппарат будет недешёвым: ожидается, что его стоимость может составить до $1500.

Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти

Филиппинский филиал Samsung даже намекнул, что эта конкретная модель будет выпущена 15 марта. Ранее ходили слухи, что 8 марта в продаже появятся основные модели Galaxy S10. Напомним: анонс новой серии ожидается 20 февраля на мероприятии Unpacked, открытие предварительных заказов должно начаться уже на следующий день.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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