Samsung Galaxy S10 и S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатков

На мероприятии Samsung Unpacked 20 февраля, южнокорейский производитель представит свою линейку смартфонов Galaxy S10. Новая информация, появившаяся в сети раскрывает возможности камеры трех гаджетов, вошедших в новую серию.

Фронтальная камера

Согласно отчету GSMArena, все три аппарата будут оснащены Super AMOLED-дисплеем, который будет поддерживать 10-битную обработку цвета. В небольшом отверстии в верхней части экрана будет установлена новая 10-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой OIS и двухпиксельным автофокусом. Камера будет поддерживать запись 4K-видео.

Galaxy S10 Plus будет оснащен двойной фронтальной камерой с дополнительным датчиком для определения глубины. Сверхскоростная съёмка видео была улучшена – теперь она может снимать 0,4-0,8 секунд сверхбыстрого движения вместо 0,2-0,4 секунд.

Сканер отпечатков

Также говорится, что Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. Кроме того, подчеркивается, что датчик будет занимать небольшую площадь в экране. 3D сенсора в нижней области (как у Galaxy S8, S9 и Note8 и Note9) не будет. Но гаджеты по-прежнему будут включаться при касании или нажатии в области дактилоскопического сканера.

Прочие характеристики

Samsung Galaxy S10 Plus будет оснащен аккумулятором на 4100 мАч и будет поддерживать обратную беспроводную зарядку.

Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus будут поставляться в белом, черном и бирюзовом цветах. Для некоторых рынков будет доступен и голубой цвет Vivid Blue. Galaxy S10e выйдет в эксклюзивном желтом цвете – Vivid Yellow. Сообщается, что все три модели имеют металлическую отделку с градиентом.