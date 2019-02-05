Макеты Samsung Galaxy S10 и S10 Plus появились вживую на видео

Как сообщают анонимные источники, перед анонсом серии Samsung Galaxy S10, представители компании показывают грядущую новинку зарубежным журналистам, инсайдерам и другим экспертам.

Один из блогеров Маркес Браунли (Marques Brownlee) опубликовал в сети видео, в котором демонстрируются макеты стандартной модели Galaxy S10 и старшей версией Galaxy S10 Plus. Как отметил инсайдер, корпус новинок выглядит более угловато, в них нет закругленных углов, как у их предшественников S8 и S9. Дизайн Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus больше напоминает дизайн серии Note.

Новые подробности о фронтальной камере

Galaxy S10 должен получить 8- или 10-мегапиксельную фронтальную камеру, а Galaxy S10 Plus будет оснащен сдвоенной фронтальной камерой с датчиками изображения разрешением 10 и 8 Мп.

Сейчас стало известно, что фронтальные камеры Galaxy S10 и S10 Plus получат оптическую стабилизацию изображения и поддержку записи 4К-видео.

Дата выхода

Официальный дебют серии Galaxy S10 состоится 20 февраля. В серию войдут три смартфона: Galaxy S10E, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. На полках магазинах новинки появятся 9 марта этого года. Стоимость новой серии составит от €779 до €1599.