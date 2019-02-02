Samsung Galaxy S10e показан на рендерах

Редактор популярного немецкого ресурса WinFuture Роланд Квандт обнародовал рендерные снимки грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10e, который будет выпущен в качестве конкурента Apple iPhone Xr.

По заявлениям Квандта, опубликованные рендеры являются официальными рекламными изображениями от проверенного инсайдера. Samsung Galaxy S10e на снимках представлен во всех цветовых вариациях для европейского рынка – чёрной, зелёной и белой, хотя спустя некоторое время должна появиться и синяя версия.

Внешний вид и характеристики

Роланд Квандт назвал Galaxy S10e как «iPhone Xr от Samsung». Новинка получит плоский 5,8-дюймовый Infinity-O дисплей с миниатюрным круглым вырезом для одинарной фронтальной камеры.

От Galaxy S10 и Galaxy S10+ смартфон отличается двойной основной камерой вместо тройной, а также боковым расположерием сканера отпечатков пальцев в кнопке включения вместо интеграции его в дисплей. Помимо этого, Samsung Galaxy S10e получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор ёмкостью 3100 мАч.

Дата презентации и стоимость

Samsung представит новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S10 на мероприятии Unpacked 20 февраля 2019 года. Стоимость самого доступного флагмана Samsung составит €750.

Согласно предварительной информации, линейка будет представлена тремя основными моделями – 6,4-дюймовым Galaxy S10+, 6,1-дюймовым Galaxy S10, а также более доступным 5,8-дюймовым Galaxy S10 Lite или Galaxy S10e. Затем ожидается выход специальной версии с поддержкой мобильных 5G-сетей.