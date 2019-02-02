Samsung Galaxy S10e показан на рендерах

Редактор популярного немецкого ресурса WinFuture Роланд Квандт обнародовал рендерные снимки грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10e, который будет выпущен в качестве конкурента Apple iPhone Xr.

Samsung Galaxy S10e

По заявлениям Квандта, опубликованные рендеры являются официальными рекламными изображениями от проверенного инсайдера. Samsung Galaxy S10e на снимках представлен во всех цветовых вариациях для европейского рынка – чёрной, зелёной и белой, хотя спустя некоторое время должна появиться и синяя версия.

Внешний вид и характеристики

Роланд Квандт назвал Galaxy S10e как «iPhone Xr от Samsung». Новинка получит плоский 5,8-дюймовый Infinity-O дисплей с миниатюрным круглым вырезом для одинарной фронтальной камеры.

Samsung Galaxy S10e

От Galaxy S10 и Galaxy S10+ смартфон отличается двойной основной камерой вместо тройной, а также боковым расположерием сканера отпечатков пальцев в кнопке включения вместо интеграции его в дисплей. Помимо этого, Samsung Galaxy S10e получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор ёмкостью 3100 мАч.

Дата презентации и стоимость

Samsung представит новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S10 на мероприятии Unpacked 20 февраля 2019 года. Стоимость самого доступного флагмана Samsung составит €750.

Samsung Galaxy S10e

Согласно предварительной информации, линейка будет представлена тремя основными моделями – 6,4-дюймовым Galaxy S10+, 6,1-дюймовым Galaxy S10, а также более доступным 5,8-дюймовым Galaxy S10 Lite или Galaxy S10e. Затем ожидается выход специальной версии с поддержкой мобильных 5G-сетей.


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