Samsung Galaxy S10 и S10 Plus: официальные изображения, расцветки и цена

Ресурс WinFuture.de обнародовал пресс-рендеры грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10 Plus. В тоже время инсайдер Роланд Квандт «слил» расцветки и точную стоимость новых гаджетов.

Samsung Galaxy S10

Дизайн и цвета

Оба смартфона получат горизонтальную основную камеру, состоящую из трёх модулей. Широкая верхняя рамка дисплея, судя по всему, вмещает датчики освещённости и приближения. Фронтальные камеры смартфонов размещены непосредственно в дисплее: S10 Plus получит двойной модуль, а S10 – одинарный.

Galaxy S10
Galaxy S10
Galaxy S10
Galaxy S10

Также обе модели будут иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Выполненных по ультразвуковой технологии датчик обеспечит гораздо лучшею точность, чем оптический сенсор в смартфонах OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8 Pro и так далее.

Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 Plus

Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что у Galaxy S10 и S10 Plus станут доступны как минимум в четырёх расцветках: черной, зеленой, белой перламутровый и синей. Топовая версия Galaxy S10 Plus с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет заключена в керамический корпус и выйдет ограниченным тиражом в двух цветах (белом и черном).

Galaxy-S10-Plus-vs-Galaxy-S10
Galaxy-S10-Plus-vs-Galaxy-S10

Вместе с Galaxy S10 и S10 Plus выйдет модель под названием Galaxy S10e, которая получит 5,8-дюймовый дисплей. Основная камера у младшей модели будет двойной, а сканер отпечатков пальцев разместится на боковой грани. Модель Galaxy S10e будет предложена в чёрном, зелёном, белом и желтом цветах.

Цены

Согласно новым данным, смартфоны будут немного дешевле, чем предполагалось ранее:

  • Galaxy S10 S10e 6/128 ГБ – 749 евро;
  • Galaxy S10 6/128 ГБ – 899 евро;
  • Galaxy S10 8/512 ГБ – 1149 евро;
  • Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 999 евро;
  • Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1249 евро;
  • Galaxy S10 Plus 12 ГБ/1 ТБ – 1499 евро.

Анонс

Новая линейка флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 будет представлена уже 20 февраля, в преддверии открытия выставки MWC 2019. Приём предзаказов на смартфоны начнётся в тот же день, а начало продаж – 8 марта.


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