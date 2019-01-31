Смартфоны Samsung замахнулись на терабайт

Несложно предположить, что такой объем памяти будет первое время устанавливаться исключительно на топовые решения южнокорейского производителя, а также других компаний, выпускающих мобильные гаджеты. По данным Samsung, владельцы смартфонов с новым модулем смогут хранить на телефоне до 260 десятиминутных видео в формате 4K UHD (3840×2160).

Флеш-память сохранила размеры прежней модели вдвое меньшей емкости: 11,5×13 мм. Этого удалось достичь благодаря применению 16-слойного чипа. Накопитель обеспечивает скорость передачи данных на уровне 1000 Мб/с: видео в формате Full HD размером 5 ГБ будет записываться за пять секунд. Скорость случайного чтения по сравнению с последней версией флеш-памяти увеличилась на 38% и достигла 58 000 IOPS, произвольная запись выполняется на скорости до 50 000 IOPS, что существенно повысит возможности высокоскоростной съемки (до 960 кадров в секунду).



