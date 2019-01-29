Президент Honor раскритиковал гибкие смартфоны

В отличие от других производителей смартфонов, производство Honor стремительно растет. По данным исследовательской компании IDC, компания сообщила о росте продаж на мировом рынке смартфонов на 27,1%, который фактически сократился на 3%.

Honor View 20

Во время интервью журналистам TechRadar глава Honor Джордж Чжао (George Zhao) рассказал о своем отношении к инновационным технологиям в области смартфонов. В частности были затронуты вопросы о точечном вырезе под фронтальную камеру, поддержке 3,5-мм аудио-разъема и производстве складных смартфонов.

По словам президента компании, Honor не собирается заниматься разработкой складных устройств. Как считает Джордж Чжао, это хорошая технологическая идея, однако дизайн такого гаджета его не впечатлил. Складной смартфон выглядит очень объемным, что не совсем удобно для молодых пользователей, на которых и рассчитаны смартфоны Honor.

Но стоит напомнить, что на днях топ-менеджер компании Huawei Ричард Ю (Richard Yu) сообщил о планах производителя представить собственный гибкий смартфон с поддержкой 5G-сетей на MWC 2019.


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