Китайский мессенджер предложил пользователям “потроллить” должников

Китайский мессенджер предложил пользователям “потроллить” должников

Пользователям WeChat предлагается установить расширение Deadbeat Map и увидеть, кто в радиусе полукилометра от них просрочил выплату финансовых обязательств. При встрече с такими нарушителями предлагается их порицать и вразумлять. На карте видно имя должника, его идентификатор WeChat и проступок, за который его включили в список. Также карта сообщает об уровне «опасности», в зависимости от того, как много должников находится вокруг.

Нововведения являются частью общего тренда китайского правительства по отслеживанию благонадежности граждан и стимулированию взаимного контроля. В случае попадания человека в список неблагонадежных, ему ограничивается доступ к значительной части услуг, включая некоторые виды транспорта. В ряде случаев дети неблагонадежных граждан ограничены в выборе образовательных учреждений. Данные о таких людях публикуются в открытом доступе на государственных сайтах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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