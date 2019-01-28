Компания Samsung удивила новыми функциями Galaxy S10

Компания Samsung удивила новыми функциями Galaxy S10

Функция получила название Powershare и позволит устройствам обмениваться зарядом «по воздуху». Аналогичная технология в Huawei Mate 20 Pro позволяет заряжать от смартфона любые устройства, поддерживающие беспроводную зарядку. Будет ли такое возможно с новинками от Samsung, не сообщается.

Компания Samsung удивила новыми функциями Galaxy S10

Беспроводная зарядка к новым смартфонам будет обладать той же мощностью, что и обычный блок — около 25 Ватт. Это означает, что производителю удалось побороть основной недостаток беспроводных зарядных устройств — длительное время восполнения энергии батареи.

Презентация линейки Galaxy S10 запланирована на 20 февраля. Она будет включать четыре модели: Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10+ и 5G Galaxy S10. Помимо различной емкости аккумулятора (от 3100 мА·ч в младшей модели до 5000 мА·ч в S10+), аппараты будут отличаться конфигурацией фронтальных камер (одинарная в S10 и двойная в S10+), диагональю экрана и различным объемом памяти. В устройствах снова появится разъем для наушников 3,5 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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