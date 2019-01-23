Samsung создала 20-Мп сенсор фронтальной камеры, встраиваемый в дисплей

Samsung представила ISOCELL Slim 3T2 – миниатюрный датчик мобильных камер с высоким разрешением в 20 Мп, ориентированный на тонкие безрамочные смартфоны с отверстиями в дисплее.

Характеристики

Размеры пикселя у ISOCELL Slim 3T2 составляют 0,8 мкм, технология Samsung ISOCELL Plus обеспечивает качественную детализацию и цветопередачу благодаря захвату большего количества света, а Samsung Tetracell увеличивает светочувствительность матрицы путем объединения четырех соседних пикселя в один. Все это позволяет делать четкие и красочные снимки даже при низком уровне освещённости.

Глава подразделения по разработке и продвижению высокоинтегрированных чипов Джинхун Квон заявил:

«ISOCELL Slim 3T2 – это наш самый маленький и самый универсальный 20-мегапиксельный датчик изображения, который поможет производителям мобильных устройств не только добиться впечатляющих результатов при съёмке, но и позволит экспериментировать с дизайном аппаратов. Поскольку от новых сенсоров постоянно ждут всё новых и новых достижений, мы продолжим их совершенствовать, обеспечивая им самые передовые возможности. Это поможет значительно улучшить пользовательский опыт».

Модуль ISOCELL Slim 3T2 имеет размер всего 5,1 мм по диагонали, а также минимальную высоту. Относительно 13-Мп сенсоров с идентичными габаритами 20-Мп ISOCELL 3T2 при использовании 10-кратного цифрового зума сохраняет до 60% эффективного разрешения. Помимо этого, ISOCELL Slim 3T2 может выполнять роль телеобъектива в основной камере благодаря массиву цветных фильтров.

Сроки выхода

Массовое производство Samsung ISOCELL Slim 3T2 должно начаться уже в I квартале 2019 года, поэтому первые смартфоны с новым сенсором должны появиться уже в ближайшее время.