Samsung создала 20-Мп сенсор фронтальной камеры, встраиваемый в дисплей

Samsung представила ISOCELL Slim 3T2 – миниатюрный датчик мобильных камер с высоким разрешением в 20 Мп, ориентированный на тонкие безрамочные смартфоны с отверстиями в дисплее.

Samsung Galaxy A8s

Характеристики

Размеры пикселя у ISOCELL Slim 3T2 составляют 0,8 мкм, технология Samsung ISOCELL Plus обеспечивает качественную детализацию и цветопередачу благодаря захвату большего количества света, а Samsung Tetracell увеличивает светочувствительность матрицы путем объединения четырех соседних пикселя в один. Все это позволяет делать четкие и красочные снимки даже при низком уровне освещённости.

Глава подразделения по разработке и продвижению высокоинтегрированных чипов Джинхун Квон заявил:
«ISOCELL Slim 3T2 – это наш самый маленький и самый универсальный 20-мегапиксельный датчик изображения, который поможет производителям мобильных устройств не только добиться впечатляющих результатов при съёмке, но и позволит экспериментировать с дизайном аппаратов. Поскольку от новых сенсоров постоянно ждут всё новых и новых достижений, мы продолжим их совершенствовать, обеспечивая им самые передовые возможности. Это поможет значительно улучшить пользовательский опыт».

ISOCELL Slim 3T2

Модуль ISOCELL Slim 3T2 имеет размер всего 5,1 мм по диагонали, а также минимальную высоту. Относительно 13-Мп сенсоров с идентичными габаритами 20-Мп ISOCELL 3T2 при использовании 10-кратного цифрового зума сохраняет до 60% эффективного разрешения. Помимо этого, ISOCELL Slim 3T2 может выполнять роль телеобъектива в основной камере благодаря массиву цветных фильтров.

Сроки выхода

Массовое производство Samsung ISOCELL Slim 3T2 должно начаться уже в I квартале 2019 года, поэтому первые смартфоны с новым сенсором должны появиться уже в ближайшее время.


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