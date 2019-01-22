Экранный сканер отпечатков пальцев в Galaxy S10 подтверждён кодом Samsung Pay

Смартфоны серии Galaxy S10 будут, разумеется, поддерживать приложение для мобильных платежей Samsung Pay. Теперь можно с уверенностью сказать: как минимум в одной из трёх ожидаемых моделей будет использоваться встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Ранее ресурс XDA Developers обнаружил с помощью анализа последних приложений и прошивок Samsung упоминания новых режимов камер (студийное портретное освещение и ночной режим); присутствие одиночных круглых экранных вырезов под лицевую камеру в S10 Lite и S10, а также продолговатого — в S10+ (для двойной камеры) и другие новшества.

Анализ же последнего обновления Samsung Pay позволил обнаружить упоминание встроенного в дисплей дактилоскопического сенсора. Прошло много лет с тех пор, как южнокорейский технологический гигант начал подготовку технологии, но её внедрение многократно откладывалось, так что теперь Samsung уже будет далеко не первым производителем, который предложит такой сканер. Компания уступит в этом отношении китайским конкурентам Vivo, Huawei , Oppo и OnePlus.

Если говорить точнее, при анализе самой свежей версии приложения Samsung Pay было обнаружено две явных отсылки к встроенному в экран датчику отпечатков пальцев, причём в одном из них одновременно прямо упоминается кодовое имя Galaxy S10 — Beyond. Стоит отметить, что все три будущих смартфона носят это кодовое имя, так что сказать, о каких именно идёт речь, из анализа кода нельзя (согласно слухам, в младшей модели S10 Lite сканер отпечатков пальцев будет сбоку).

Так или иначе, в обоих случаях обнаруженного кода речь идёт о классах, связанных с отображением окна идентификации пользователя при осуществлении платежей в приложении Samsung Pay или онлайн-платежей на поддерживаемых сайтах. Приложение делает проверку, есть ли на устройстве встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, и, если это так, смещает окно с информацией о платеже чуть выше, чтобы освободить место.

Скриншот окна с информацией о платеже на современном Galaxy S9 — места для сканирования отпечатка внизу явно мало



