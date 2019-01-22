Процессор Samsung Exynos 7 Series 7904 рассчитан на смартфоны среднего уровня

Компания Samsung Electronics анонсировала новый мобильный процессор — изделие Exynos 7 Series 7904, изготавливающееся по 14-нанометровой технологии.

Чип рассчитан на смартфоны среднего уровня. Основу решения составляют восемь вычислительных ядер: это дуэт ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и секстет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.

Графическая подсистема использует контроллер Mali-G71 MP2. Поддерживаются дисплеи с разрешением до Full HD+ (2400 ? 1080 точек). Допускается использование тройных камер, а разрешение фронтального и тыльного сенсора может достигать 32 млн пикселей.

Платформа Exynos 7 Series 7904 обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, FM-радио, спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo, флеш-памяти eMMC 5.1 и оперативной памяти LPDDR4x.

В состав процессора входит модем LTE Cat. 12 3CA, позволяющий загружать данные через сотовую сеть со скоростью до 600 Мбит/с. Скорость передачи информации в сторону базовой станции может достигать 150 Мбит/с.

Массовое производство чипа Exynos 7 Series 7904 уже началось. О сроках появления первых коммерческих смартфонов на базе этой платформы ничего не сообщается.



