В Motorola предложен оригинальный способ взаимодействия с гибкими смартфонами

В свете грядущего выхода мобильных устройств с гибким дисплеем разработчики задумываются о реализации новых пользовательских интерфейсов, которые могли бы учитывать конструктивные особенности таких гаджетов. Исследования в данной сфере ведёт, в частности, Motorola.

В Motorola предложен оригинальный способ взаимодействия с гибкими смартфонами

Bloomberg

Информация о разработках Motorola, как сообщает ресурс Android Headlines, появилась в патентной документации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

По задумке Motorola, при использовании гибких устройств в сложенном виде владельцы смогут взаимодействовать с обеими частями сенсорного дисплея, которые в этом случае будут располагаться спереди и сзади аппарата (см. иллюстрацию). К примеру, двойное постукивание или перемещение пальца по обратной стороне экрана приведёт к выполнению действия на лицевой части дисплея.

В Motorola предложен оригинальный способ взаимодействия с гибкими смартфонами

Предполагается также, что на противоположных сторонах сложенного мобильного устройства смогут отображаться окна разных приложений. Скажем, одна из половинок будет служить для постоянной демонстрации полезной информации, а другая — для работы с программами.

О том, когда предложенные идеи компания Motorola собирается реализовать на практике, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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