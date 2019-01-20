В Motorola предложен оригинальный способ взаимодействия с гибкими смартфонами

В свете грядущего выхода мобильных устройств с гибким дисплеем разработчики задумываются о реализации новых пользовательских интерфейсов, которые могли бы учитывать конструктивные особенности таких гаджетов. Исследования в данной сфере ведёт, в частности, Motorola.

Bloomberg

Информация о разработках Motorola, как сообщает ресурс Android Headlines, появилась в патентной документации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

По задумке Motorola, при использовании гибких устройств в сложенном виде владельцы смогут взаимодействовать с обеими частями сенсорного дисплея, которые в этом случае будут располагаться спереди и сзади аппарата (см. иллюстрацию). К примеру, двойное постукивание или перемещение пальца по обратной стороне экрана приведёт к выполнению действия на лицевой части дисплея.

Предполагается также, что на противоположных сторонах сложенного мобильного устройства смогут отображаться окна разных приложений. Скажем, одна из половинок будет служить для постоянной демонстрации полезной информации, а другая — для работы с программами.

О том, когда предложенные идеи компания Motorola собирается реализовать на практике, ничего не сообщается.



