Samsung проектирует недорогой планшет на платформе Exynos

Сетевые источники уже сообщали, что компания Samsung разрабатывает несколько новых планшетов на платформе Android. Информация об одном из них появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.

Устройство имеет кодовое обозначение SM-T515. В качестве «мозгового» центра указан фирменный процессор Exynos 7885. Чип содержит два ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. В состав процессора входит графический контроллер Mali-G71 MP2.

По данным Geekbench, планшет несёт на борту только 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 9.0 Pie.

Интернет-источники добавляют, что протестированный гаджет поддерживает мобильную связь 4G/LTE. Платформа Exynos 7885 также обеспечивает поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Судя по характеристикам, планшет SM-T515 будет относиться к сравнительно недорогим устройствам. Анонс может быть приурочен к выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая пройдёт в Барселоне (Испания) с 25 по 28 февраля.



