Samsung проектирует недорогой планшет на платформе Exynos

Samsung проектирует недорогой планшет на платформе Exynos

Сетевые источники уже сообщали, что компания Samsung разрабатывает несколько новых планшетов на платформе Android. Информация об одном из них появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.

Устройство имеет кодовое обозначение SM-T515. В качестве «мозгового» центра указан фирменный процессор Exynos 7885. Чип содержит два ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. В состав процессора входит графический контроллер Mali-G71 MP2.

По данным Geekbench, планшет несёт на борту только 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 9.0 Pie.

Интернет-источники добавляют, что протестированный гаджет поддерживает мобильную связь 4G/LTE. Платформа Exynos 7885 также обеспечивает поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Samsung проектирует недорогой планшет на платформе Exynos

Судя по характеристикам, планшет SM-T515 будет относиться к сравнительно недорогим устройствам. Анонс может быть приурочен к выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая пройдёт в Барселоне (Испания) с 25 по 28 февраля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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