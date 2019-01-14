Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы

Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы

Похоже, в будущей флагманской серии Samsung Galaxy S10 наиболее совершенной моделью по-прежнему останется самая габаритная, которая будет отличаться от остальных не только размерами, но и самой продвинутой тройной системой тыльных камер. Сегодня люди редко покупают фотоаппараты, зато с большим вниманием относятся к качеству встроенной в смартфон камеры, которая всегда под рукой. Отвечая на нужды рынка, производители встраивают всё более изощрённые и совершенные системы.

Согласно информации журналиста Макса Вайнбаха (Max Weinbach) из XDATV, в Galaxy S10 Plus будет сделан следующий логический шаг по развитию тыльных камер в ведущих смартфонах корейской компании. По его словам, в стандартной модели Galaxy S10 будет обычный и сверхширокоугольный объективы, а в Galaxy S10 Plus к ним присоединится телеобъектив.

Предполагаемые характеристики:

  • сверхширокоугольная камера: 16 Мп, f/1,9, угол около 123°, без автофокуса и без системы оптической стабилизации (OIS);
  • обычная камера: 12 Мп, переключаемая диафрагма f/1,5 или f/2,4, угол 78°, автофокус и OIS;
  • телеобъектив (только в S10+): 13 Мп, f/2,4, 45°, автофокус и OIS.

Объективы будут расположены горизонтально, как на приведённом изображении, вспышка разместится справа, а за ней — датчик сердечного ритма. Иметь сверхширокоугольную камеру полезно, когда хочется сделать панорамное фото или в ограниченном пространстве запечатлеть максимум информации. Однако даже «обычная камера» с углом в 78° малопригодна для хороших портретных фото из-за искажения пропорций лиц (особенно по краям кадра), так что наличие телеобъектива можно только приветствовать. Тем более, что он в целом делает смартфон более гибким инструментом для фотографирования и видеосъёмки.

Сверхширокоугольная камера также наверняка будет применяться автоматикой для анализа глубины сцены и создания более качественных эффектов вроде замены фона, искусственного сильного боке и тому подобного. Макс Вайнбах отметил, что камера будет поддерживать режимы съёмки ярких ночных фото, а также студийного портретного освещения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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