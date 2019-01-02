Взрыв телефона JioPhone убил 60-летнего индийца

В наши дни взрыв телефонов стал довольно распространенным явлением. Согласно информации СМИ, очередной случай возгорания мобильного устройства произошел в индийской деревне Нетавалгарх Пачли в Читтагонге. Взрыв телефона JioPhone привел к гибели 60-летнего мужчины Кишоре Сингха.

JioPhone

Инцидент произошел несколько дней назад, в 2:30 ночи. По словам жены пострадавшего, Кишоре Сингх лег спать с телефоном в кармане. Услышав громкий шум, женщина смогла добраться до мужа, но огонь уже охватил мужчину, причинив ему сильные ожоги. Кишоре Сингх скончался во время транспортировки в больницу.

JioPhone был запущен в рамках программы «бесплатный мобильный телефон» индийским оператором мобильной связи Reliance Jio. Его стоимость составляет 1115 рупий ($15,93). Кишоре Сингх приобрел свой JioPhone два месяца назад. Произошедшее уже расследуется местными властями. После инцидента многие жители деревни, где проживал погибший, сразу же отказались от JioPhone, жалуясь на его низкое качество. Производитель пока ни как не отреагировал на произошедшее.


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