Nokia 9 с пятимодульной камерой и сканером отпечатков в дисплее показался на пресс-рендере

Нам уже доводилось видеть Nokia 9 PureView, оснащённый тыльной камерой с пятью модулями, но то были фотографии устройства в защитных чехлах либо «шпионские» снимки. Теперь же известный охотник за утечками Эван Бласс (Evan Blass, @evleaks) опубликовал пресс-рендер предстоящей новинки. Изображение не только окончательно подтвердило дизайн смартфона, но и раскрыло некоторые подробности о модели.

Прежде всего, обращает на себя внимание пиктограмма сканера отпечатка пальца на экране Nokia 9 PureView. Это означает, что, как и предполагалось ранее, дактилоскопический датчик интегрирован в дисплей. Надпись Android One на задней крышке свидетельствует о том, что смартфон работает под управлением «чистой» версии операционной системы, причем, скорее всего, речь идёт о предустановленной Android 9.0 Pie.

Nokia 9 PureView выполнен в стеклянном корпусе с металлической рамкой по периметру и оснащён закруглённым по углам 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 без каких-либо вырезов. Аппаратной платформой служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, объёмы оперативной и флеш-памяти, по предварительным данным, составляют 6 и 128 Гбайт.

Точная дата официального анонса Nokia 9 PureView, носящего кодовое имя Beholder, пока не названа. По данным одних источников, модель представят на выставке CES 2019, которая пройдёт в Лас-Вегасе в первой половине января. По другим сведениям, аппарат покажут в конце февраля в рамках Mobile World Congress в Барселоне.



