AT&T начнёт показывать значок «5G E» на LTE-смартфонах
Оператор AT&T подтвердил ресурсу FierceWireless, что вскоре начнёт менять демонстрируемый в статусной строке индикатор «LTE» на некоторых из своих нынешних Android–смартфонах на «5G E» на тех рынках, где сейчас предлагает 4?4 MIMO, 256 QAM и другие передовые технологии для сетей четвёртого поколения LTE.
«G E» на экране своего смартфона, — заявил представитель AT&T в ответ на вопросы FierceWireless. — Изначально индикатор появится на нескольких моделях, а на остальных устройствах его появления следует ждать весной 2019 года».
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