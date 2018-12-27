AT&T начнёт показывать значок «5G E» на LTE-смартфонах

Оператор AT&T подтвердил ресурсу FierceWireless, что вскоре начнёт менять демонстрируемый в статусной строке индикатор «LTE» на некоторых из своих нынешних Android–смартфонах на «5G E» на тех рынках, где сейчас предлагает 4?4 MIMO, 256 QAM и другие передовые технологии для сетей четвёртого поколения LTE.

«G E» на экране своего смартфона, — заявил представитель AT&T в ответ на вопросы FierceWireless. — Изначально индикатор появится на нескольких моделях, а на остальных устройствах его появления следует ждать весной 2019 года».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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