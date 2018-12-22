Представлен первый в мире блокчейн-смартфон FINNEY

На презентации в Барселоне швейцарско-израильская компания Sirin Labs впервые показала публике свою новейшую разработку Finney, первый в мире блокчейн-смартфон, работающий не только как кошелек для долгосрочного хранения и совершения транзакций с криптовалютой, но и предоставляющий безопасный способ общения за счет использования распределенных баз данных. Представил новый девайс амбассадор бренда аргентинский футболист Лионель Месси.



«В условиях все более небезопасного цифрового мира, в котором хакеры во всех уголках земного шара пытаются украсть все, что могут, потребителям нужен продукт, который дает им уверенность в том, что их данные надежно защищены, - объясняет Кенес Ракишев, председатель совета директоров Sirin Labs. - До решения этой проблемы, которое стало доступным только сейчас, многие участники криптоиндустрии перемещались в прошлое и использовали ручку и бумагу для записи своего кода секретного ключа. Этот способ долгосрочного хранения непроницаем для цифровых взломов, но также совершенно непрактичен в современной жизни. Finney уникален и является единственным смартфоном со встроенным кошельком для хранения критовалют. На рынке нет ничего подобного», - подчеркнул Кенес Ракишев.

Аппарат работает на операционной системе SIRIN OS – сертифицированной Google модификации Android, предназначенной для преодоления проблем безопасности, связанных с использованием и хранением криптовалюты на мобильных устройствах. SIRIN OS обеспечивает уникальную функциональность FINNEY, включая криптографический кошелек долгосрочного хранения и приложение для нативного криптовального кошелька, многоуровневый набор степеней кибербезопасности, основанный на поведенческом обучении, службу конвертации токенов (TCS) и встроенный dCENTER.

SIRIN LABS откроет два флагманских концептуальных магазина сначала в Лондоне в декабре 2018 года, а затем в Токио в январе 2019 года. Лондонский магазин также будет функционировать в качестве блокчейн-академии для криптосообщества и любой заинтересованной аудитории.