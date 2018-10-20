Бренд Honor вскоре представит новые смарт-часы

Бренд Honor вскоре представит новые смарт-часы

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, обнародовал тизер-изображение, говорящее о скором анонсе новых наручных смарт-часов.

На иллюстрации показан силуэт готовящегося «умного» хронометра, который фигурирует под именем Honor Watch. Видно, что гаджет получит дисплей круглой формы, а в правой части корпуса расположатся две управляющие кнопки.

Напомним, что совсем недавно компания Huawei представила смарт-часы Watch GT, которые оборудованы круглым AMOLED-экраном размером 1,39 дюйма (454 ? 454 точки), датчиком частоты сердечных сокращений, приёмником спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и пр. Устройство способно работать в автономном режиме до 30 суток.

Бренд Honor вскоре представит новые смарт-часы

Можно предположить, что часы Honor Watch унаследуют часть характеристик у модели Huawei Watch GT. На тизере указана дата анонса новинки — 31 октября.

По оценкам IDC, во втором квартале текущего года в глобальном масштабе было реализовано 27,9 млн носимых гаджетов. Это приблизительно на 5,5 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2017 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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