Дебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцев

Дебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцев

Состоялась официальная презентация мощных смартфонов Meizu 16 и Meizu 16 Plus под управлением Android 8.1 Oreo (с надстройкой Flyme OS), продажи которых начнутся в текущем месяце. Оба аппарата отличаются дизайном с тонкими рамками шириной не более 1,2 мм и сканером отпечатков пальцев, спрятанным под экраном.

Электронным мозгом аппаратов служит процессор Qualcomm Snapdragon 845. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре — до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят высокопроизводительный контроллер Adreno 630. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 Гбайт.

Модель Meizu 16 оборудована 6-дюймовым дисплеем, модификация Meizu 16 Plus — 6,5-дюймовым. В обоих случаях применена панель Full HD+ Super AMOLED с разрешением 2160 ? 1080 точек. Яркость достигает 430 кд/м2.

Дебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцев

В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера на основе модулей с 12 млн пикселей (Sony IMX380, f/1,8) и 20 млн пикселей (Sony IMX350, f/2,6). Говорится о системах фазовой и лазерной автофокусировки, средствах оптической стабилизации и о кольцевой вспышке на основе шести светодиодов.

Новинки получили дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в область дисплея. Производитель обещает, что время, требуемое для срабатывания этого датчика составляет не более четверти секунды. Кроме того, фронтальная 20-мегапиксельная камера может распознавать пользователей по лицу.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) 2 x 2 MIMO и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Дебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцев

Аппарат Meizu 16 имеет размеры 150,5 ? 73,2 ? 7,3 мм и весит 152 г. У модели Meizu 16 Plus эти характеристики равны 160,4 ? 78,2 ? 7,3 мм и 182 г. Ёмкость аккумулятора — 3010 мА·ч и 3640 мА·ч.

Покупатели смогут выбирать между следующими вариантами смартфонов:

  • Meizu 16 — 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт — $395;
  • Meizu 16 — 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $440;
  • Meizu 16 — 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $480;
  • Meizu 16 Plus — 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $470;
  • Meizu 16 Plus — 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $510;
  • Meizu 16 Plus — 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт — $585.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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