Анализ iOS 12 Beta 5 указывает на iPad с Face ID, тонкими рамками и без кнопки Home

В конце этого года публика ждёт выхода новых планшетов Apple iPad Pro. Слухи говорят о том, что версия 2018 года не будет иметь легендарной кнопки «Домой», обзаведётся поддержкой технологии распознавания лиц Face ID и получит ещё более тонкие грани вокруг дисплея, следуя тенденции дизайна, заданной Apple с выпуском смартфона iPhone X в прошлом году.

Последние данные, полученные энтузиастами в рамках анализа кода предварительной сборки iOS 12 Beta 5 для разработчиков, косвенно подтверждают некоторые слухи. Например, была обнаружена новая иконка пользовательского интерфейса работы батареи, в которой iPad изображён схематически без кнопки «Домой» и с более тонкими рамками.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда благодаря подобным пиктограммам общественность узнавала о готовящемся продукте Apple . Например, в прошлом году слухи о разрабатываемом iPhone в новом безрамочном корпусе были тоже подтверждены благодаря утечке программного обеспечения HomePod.

Любопытно, кстати, что на иконке будущего iPad отсутствует «чёлка». Похоже, что модель iPad Pro 2018 обойдётся без этого сомнительного элемента дизайна в отличие от iPhone 2018 года, которые, по слухам, получат его вслед за iPhone X.

Помимо собственно пиктограммы, энтузиасты также обнаружили в iOS 12 строки, явно отсылающие к наличию в iPad Pro 2018 поддержки технологии распознавания лиц Face ID, причём якобы как в альбомной, так и в портретной ориентации.



