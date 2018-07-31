В Франции запретили использовать смартфоны в школах
Запрет будет касаться как учеников, так и учителей.
Во Франции парламент принял закон о запрете смартфонов и другой техники в школах и колледжах, а также в некоторых средних школах.
Об этом сообщает издание Le Monde.
"Закон запрещает использование любого средства связи (ноутбук, планшет, часы и т.д.) в школах и колледжах. Будут исключения для образовательных целей, оставленные на усмотрение каждого учреждения, и для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо "для образовательных целей".
Отмечается, что у школ будет возможность (но не обязательство) включать полный или частичный запрет телефонов или других средств связи в свои правила.
Напомним, запрет на использование мобильных телефонов в школах был одним из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Чтобы не ограничивать доступ к мобильным телефонам полностью, рассматривалась возможность установить в школах специальные боксы для их хранения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
30.07.2018 22:51
31.07.2018 09:24