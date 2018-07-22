Прошивка Samsung Galaxy Tab S4 подтвердила отсутствие сканера отпечатков

Когда в прошлом году компания Apple убрала из iPhone X традиционный сканер отпечатков пальцев и заменила его на систему распознавания лица, это вызвало недовольство у ряда пользователей. Однако корпорация Samsung, очевидно, не боится негативных отзывов от потребителей своей продукции, поскольку, как утверждают сетевые источники, намерена избавиться от дактилоскопического датчика в планшете Galaxy Tab S4.

Официальный анонс Samsung Galaxy Tab S4 состоится в текущем или следующем месяце. Некоторое время назад в Интернете появились рендерные изображения предстоящей новинки. На них видно, что нижняя рамка экрана, где у предшественника находилась физическая кнопка «Домой» со встроенным в неё сканером отпечатков пальцев, стала равна по ширине боковинкам лицевой панели. При этом «домашняя» клавиша исчезла, как и дактилоскопический сенсор.

На основании вышеупомянутых рендеров мы предположили, что, скорее всего, планшет будет идентифицировать владельца путём сканирования лица и радужной оболочки глаза, а теперь эту догадку подтвердил обучающий видеоролик. Его обнаружили в преждевременно попавшей в Сеть прошивке Galaxy Tab S4. Из короткого видео следует, что лицо и радужка будут сканироваться одновременно, и работать функция будет как при свете, так и в темноте.

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S4, согласно слухам, включают 10,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2560 ? 1600 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Источником питания планшету служит аккумуляторная батарея ёмкостью 7300 мА·ч.



