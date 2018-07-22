Дебют Nokia X5: дисплей с вырезом, три камеры и чип Helio P60

Компания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia X5 (ранее также фигурировал под именем Nokia 5.1 Plus): новинка поступит в продажу в белом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения.

Аппарат получил 5,86-дюймовый дисплей формата HD+ (1520 ? 720 точек) с соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: в нём располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и углом поля зрения в 80,4 градуса.

Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля. В его состав входят датчики с 13 млн пикселей (f/2,0) и 5 млн пикселей. Реализована система фазовой автофокусировки; есть светодиодная вспышка.

«Мозговым» центром служит процессор MediaTek Helio P60, который объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Смартфон будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт соответственно. Имеется слот для карты microSD.

В арсенале новинки — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приёмник GPS , FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3060 мА·ч. Габариты составляют 149,51 ? 71,98 ? 8,1 мм, вес — 160 граммов.

На смартфон установлена операционная система Android 8.1 Oreo. Цена — около 150 долларов США за версию с 3 Гбайт ОЗУ и примерно 210 долларов за модификацию с 4 Гбайт памяти.



