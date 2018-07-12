Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса

В сети участились жалобы на недавно анонсированный смартфон OnePlus 6. На сайте Reddit, владельцы сетуют на то, что корпуса их гаджетов трескаются без объяснимых причин.

Сбоку OnePlus 6, от места, где расположены клавиши регулирования громкости, расползается трещина по всей задней панели. Стоит отметить, у всех пострадавших смартфонов трещины находятся в одном и том же месте. Пользователи уверяют, что их смартфоны не падали и не подвергались никаким физическим воздействиям.

На сайте уже имеется несколько аналогичных жалоб. Компания пока никаких официальных комментариев не дает.