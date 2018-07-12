Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса

В сети участились жалобы на недавно анонсированный смартфон OnePlus 6. На сайте Reddit, владельцы сетуют на то, что корпуса их гаджетов трескаются без объяснимых причин.

OnePlus 6

Сбоку OnePlus 6, от места, где расположены клавиши регулирования громкости, расползается трещина по всей задней панели. Стоит отметить, у всех пострадавших смартфонов трещины находятся в одном и том же месте. Пользователи уверяют, что их смартфоны не падали и не подвергались никаким физическим воздействиям.

OnePlus 6 Crack
OnePlus 6 Crack
OnePlus 6 Crack

На сайте уже имеется несколько аналогичных жалоб. Компания пока никаких официальных комментариев не дает.


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