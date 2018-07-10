Стартап с украинскими корнями OpenPhone попал в Y Combinator

Стартап OpenPhone попал в летний набор известного инкубатора Y Combinator. Среди его основателей — канадец Махьяр Райсси и украинка Дарина Куля. , пишут AIN.UA

OpenPhone работает над приложением, которое позволяет в несколько кликов получить второй мобильный номер для использования в работе. Пользователю нужно скачать приложение и выбрать тип номера — локальный или бесплатный (toll fee). OpenPhone также позволяет портировать уже имеющийся номер.

По словам основателей стартапа, такое приложение подойдет предпринимателям, которые хотят разделить личные и рабочие вопросы. Благодаря второму номеру телефона они смогут сразу понять, по какому вопросу звонит их собеседник, а также установить рабочие часы — у OpenPhone эта функция вынесена отдельно. Также команда работает над тем, чтобы дать возможность принимать звонки по рабочему номеру группе людей.

Сейчас OpenPhone доступен только в США и Канаде. Сервис работает по подписке, которая составляет $13 в месяц или $120 в год. Приложение доступно как для iOS, так и для Android.


Дмитрий Демченко, AIN


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