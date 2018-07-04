США временно снимает санкции с ZTE

В начале апреля нынешнего года, из-за нарушения санкций, США запретила китайской компании ZTE продавать мобильные устройства и коммуникационную аппаратуру в течении семь лет. Помимо этого, китайский производитель должен выплатить штраф в размере $1,19 млрд.

ZTE

В ходе договоренностей, ZTE удалось получить разрешение продолжить свою работу в США. Однако данное разрешение является временным, и срок его действия составляет один месяц, со 2 июля до 1 августа. ZTE разрешено поддерживать и ремонтировать телекоммуникационное оборудование и выпускать обновления и патчи безопасности для смартфонов, которые были реализованы до запрета. Выпускать новые продукты производителю по-прежнему запрещено.

Для того чтобы США полностью сняла все запреты, ZTE, в течении месяца, необходимо оплатить штраф ($1,19 млрд), $400 млн положить на депозит, и сохранить выбранную США группу наблюдателей.


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