Слухи: ZTE Nubia Z18S обменял лицевую камеру на второй экран сзади

Слухи: ZTE Nubia Z18S обменял лицевую камеру на второй экран сзади

Производители и любители выреза вверху экрана в духе iPhone X могут доказывать достоинства этого подхода, но вряд ли кто-то возьмётся утверждать, что дизайнерское решение не было обусловлено наметившейся тенденцией рынка по минимизации рамок вокруг дисплея. Теперь многие ломают голову, как убрать и этот вырез, чтобы заполнить всё пространство лицевой грани исключительно под экран.

Vivo в своём аппарате NEX, как и Oppo в Find X пошли по пути интеграции в устройство выдвижного блока камеры. А, согласно последней утечке, подтверждающей попавшие ранее в Сеть рендеры, ZTE может предложить другое решение, преследующее ту же цель. В общем, согласно данным китайского сайта SmartPlay, в ZTE Nubia Z18S вообще не будет фронтальных камер. Что же делать любителям видеосвязи и селфи в таком случае?

ZTE предлагает использовать более мощную основную камеру. К счастью, тыльная сторона на этот случай тоже получила полноценный экран, исключительно под такие цели. Это не первый случай, когда производитель предлагает использовать для селфи тыльную камеру при помощи второго экрана. В качестве примера можно привести роSSийские аппараты YotaPhone с Eink-дисплеем или прошлогодние Meizu Pro 7/Pro 7 Plus с тыльными цветными мини-экранами.

Слухи: ZTE Nubia Z18S обменял лицевую камеру на второй экран сзади

Но Nubia Z18S предлагает полноценный второй цветной экран (за исключением полосы, где находятся камеры). В таком подходе есть некоторая логика и даже свои преимущества. Из-за ограниченности пространства камеры с фронтальной стороны, как правило, отличаются более низким качеством, чем тыльные. Но насколько удобно окажется в реальности вертеть смартфоном, чтобы сделать селфи — ещё предстоит понять, если Nubia Z18S в самом деле выйдет на рынок в таком виде.

Конечно, второй экран, даже пониженного разрешения, должен привести к росту стоимости, несмотря на отсутствие лицевой камеры. Согласно источнику, ZTE Nubia Z18S будет аппаратом высокого класса, получит чип Snapdragon 845, 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт флеш-памяти.

Слухи: ZTE Nubia Z18S обменял лицевую камеру на второй экран сзади


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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