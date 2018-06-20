Флагман Oppo Find X заряжается всего за полчаса

Анонсирован смартфон Oppo Find X – топовый флагман из Китая со стильным дизайном и мощной начинкой. Также была представлена и премиальная его версия Lamborghini Edition – вот о ней-то и поговорим.

Oppo Find X

Главной фишкой Oppo Find X стало вовсе не флагманское железо, которое уде давно наскучило: в первую очередь смартфон будет известен благодаря сверхбыстрой зарядке – батарея 3400 мАч при помощи Super VOOC Flash Charge восполняет заряд всего за 35 минут. Что ж, это очень быстро, и присутствие в названии упоминания итальянских гиперкаров здесь вполне оправдано. Премиум-версия Oppo Find X отличается от обычной, во-первых, карбоновой тыльной крышкой и логотипом Ламборджини, во-вторых, встроенной памятью на 512 гигабайтов, что пока что встречается крайне редко.

Фронтальная камера смартфона является выдвижной, равно как и модуль основной камеры. Всего в аппарате установлено три матрицы, и есть запись видео в формате 4К или Ultra HD. Прочие характеристики нового Oppo Find X включают до 256 Гб ROM (512 Гб – только в премиум-версии), до 8 Гб RAM, прошивку Android 8.1 Oreo, мощный процессор Qualcomm 845, два Sim-слота и порт USB-C. В версии Lamborghini Edition смартфон стоит 1700 евро, и в продажу он поступит в августе этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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