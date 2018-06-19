Samsung делает собственный GPU

Южнокорейская компания Samsung планирует разработать собственный графический процессор, предназначенный для интеграции в однокристальные системы для мобильных устройств.

На сайте LinkedIn уже объявлены новые вакансии работников для разработки GPU для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Команда Samsung может состоять из бывших специалистов Qualcomm , AMD и NVIDIA.

На данный момент в Exynos SoC используются референсные GPU ARM Mali. Собственный GPU сделает Samsung полностью независимой в создании однокристальных платформ для смартфонов. Мобильные графические процессоры собственной разработки имеются только у Qualcomm , тогда как все остальные используют либо GPU ARM Mali, либо PowerVR. Apple также решила разработать собственные GPU для будущих iPhone.

По имеющимся сведениям, сначала Samsung оснастит собственными GPU платформы начального уровня и только потом флагманские. Причем с выпуском второго поколения область применения GPU, Samsung должна расшириться не только флагманскими смартфонами, но и самоуправляемыми автомобилями и системами машинного обучения.