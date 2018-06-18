Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus выйдут с разными процессорами

Появилась новая информация о смартфонах Meizu 16 и 16 Plus, флагманах из Поднебесной, до анонса которых осталась пара месяцев. Как выяснилось, аппараты будут отличаться друг от друга не внешне, так как получат идентичный облик, а внутренне – их построят на разных процессорах.

Meizu 16 и 16 Plus

Если раньше полагалось, что Meizu 16 и 16 Plus будут собраны на топовом процессоре Qualcomm 845, как у всех современных флагманов, то теперь информаторы опровергают эти слухи. По последним данным, указанный CPU останется частью лишь Plus-версии, тогда как обычный Meizu 16 получит менее мощный процессор Qualcomm 710. Также изменились детали о стоимости мобильников – они окажутся еще дороже, что уменьшает их шансы на успех практически до нуля. К примеру, Meizu 16, по сути, смартфон среднего класса, оценен в $530 за версию с 6-128 Гб памяти, а модель на 8-129 Гб стоит и вовсе $560.

Что же до Meizu 16 Plus, то его цена составит от $550 до $670 с 6 или 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб ROM. Это даже дороже, чем Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 – флагманы 2018 года с соответствующей начинкой. На стороне Meizu 16 и 16 Plus есть лишь одно преимущество: сканер отпечатков пальцев встроен в них прямо в экран. Остается надеяться, что Мейзу в итоге установит на свои новинки более приемлемый ценник.

Максим Мишенев, MobileDevice


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